Incêndio em balsa assusta trabalhadores próximo ao porto Chibatão em Manaus

Manaus/AM - Uma balsa pegou fogo e assustou funcionários do terminal Cidade Transportes, localizado ao lado do Porto Chibatão no bairro Colônia Oliveira Machado, na Zona Sul. O fogo teria começado durante o descarregamento do combustível.

Incêndio atinge balsa ao lado do Porto Chibatão em Manaus pic.twitter.com/JLP0LPLTkW — Portal do Holanda (@portaldoholanda) December 28, 2020

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu conter as chamas antes que elas se espalhassem para as demais embarcações. Populares que passavam pelo local relataram duas explosões e filmaram o ápice do incêndio.

A empresa trabalha com transporte de derivados de petróleo, por isso, o céu foi tomado rapidamente por uma densa nuvem de fumaça negra. Após controlarem o fogo, os bombeiros militares realizaram inspeção no local e deram orientações aos funcionários.