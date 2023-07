Incêndio destrói subestação de energia do Shopping Ponta Negra, veja vídeo

Incêndio destrói subestação de energia do Shopping Ponta Negra em Manaus pic.twitter.com/2j4xDZigXV — Portal do Holanda (@portaldoholanda) July 23, 2023

Manaus/AM - Um incêndio em uma subestação de energia que abastece o Shopping Ponta Negra, na zona oeste, pegou fogo na manhã deste domingo (23), na área externa, próximo às cancelas.

Felizmente, ninguém ficou ferido e houve apenas danos materiais do lado de fora, na subestação. O incêndio foi extinto pelo Corpo de Bombeiros por volta das 9h e as causas do mesmo ainda serão investigadas.

De acordo com a assessoria do shopping, por conta do fogo, o serviço de energia foi interrompido no empreendimento.

Contudo, a administração do estabelecimento já está atuando na solução do problemas e o shopping abrirá suas portas partir das 14h, conforme informado por meio de nota enviada ao Portal do Holanda:

"Os bombeiros foram acionados imediatamente e o fogo foi controlado. Não houve feridos nem maiores danos. Ainda não se sabe o que deu início ao incêndio.

O shopping abrirá suas portas às 14h e todas as lojas que possuem gerador próprio vão operar normalmente.

A administração do shopping está concentrando seus esforços para solucionar o problema o mais rápido possível e permitir que toda a operação seja normalizada o quanto antes".