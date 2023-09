Incêndio destrói loja de brinquedos e deixa comerciantes em pânico em Manaus

A estrutura do imóvel também foi comprometida e deve passar por uma avaliação da Defesa Civil. Felizmente, ninguém ficou ferido, mas os prejuízos materiais foram grandes. A causa do incêndio ainda será investigada.

Ao menos sete viaturas dos bombeiros foram destacadas para combater o incêndio e nesse momento atuam no resfriamento do prédio.

