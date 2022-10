Incêndio destrói apartamentos em madrugada de desespero no Viver Melhor em Manaus

Manaus/AM – Dois apartamentos pegaram fogo na madrugada deste domingo (9), no Conjunto Viver Melhor, no bairro Lago Azul, na zona norte.

As chamas começaram em um apartamento no terceiro andar do prédio e acabaram se espalhando até a residência de cima, no quarto andar.

Os bombeiros foram chamados e conseguiram evitar que o incêndio consumisse completamente o apartamento superior, mas o inferior, onde o fogo começou, teve perda total.

Tentamos contato com a assessoria do Corpo de Bombeiros para obter mais detalhes da possível causa do incidente, mas até o fechamento desta matéria, não obtivemos resposta.