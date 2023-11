Incêndio consome cinco casas e fogo se alastra sem controle em Manaus

O Corpo de Bombeiros está no local, mas tem dificuldades de acessar a área. Enquanto isso, moradores se uniram em uma espécie de força-tarefa e com mangueiras e baldes com água, tentam conter as chamas.

O fogo começou em uma residência no Beco do Dilúvio, por volta das 11h30, e se espalhou rapidamente pelas casas vizinhas.

