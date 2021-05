Imuniza Manaus abre cadastro para novos grupos prioritários de vacinação

Além dos próximos grupos, a Semsa trabalha no planejamento da vacinação dos funcionários e da população do sistema prisional e das pessoas em situação de rua que, de acordo com o plano nacional de vacinação, representam os grupos prioritários 15, 16 e 17, e que devem ser contemplados nos próximos dias.

Já os trabalhadores do Transporte devem informar se atuam no transporte aéreo, aquaviário, coletivo rodoviário de passageiros ou se são caminhoneiros. Mesmo não havendo em Manaus serviços de metrô e trem, o sistema exibe essas duas opções porque reproduz exatamente o padrão definido pelo MS.

A secretária salienta que ainda não há previsão para o início da imunização desses grupos, porque isso depende do recebimento de mais vacinas. “De acordo com a chegada de novas remessas, é que podemos fechar o calendário”.

A titular da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Shádia Fraxe, informou que a abertura de cadastro no Imuniza Manaus facilita o planejamento da vacinação de novos grupos. “Temos adotado essa estratégia, que nos ajuda a enxergar a quantidade e a distribuição geográfica dessas pessoas para realizar o agendamento de acordo com a capacidade dos pontos de vacinação e o local de moradia dos usuários”.

Esses públicos são os próximos a ser vacinados de acordo com o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação e, com os portuários, industriários e trabalhadores da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, que serão cadastrados posteriormente, encerram os 28 grupos previstos pelo Ministério da Saúde (MS) para atendimento prioritário.

Manaus/AM - A partir desta quinta-feira (20), trabalhadores que atuam no setor de Transporte, nas Forças de Segurança e Salvamento e nas Forças Armadas já podem realizar seu cadastro no Imuniza Manaus.

