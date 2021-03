Imigrantes venezuelanos recebem consultoria de empreendedorismo em Manaus

Manaus/AM - A Organização Não Governamental (ONG) Hermanitos, em parceria com a La Fundación Panamericana para El Desarrollo (FUPAD), apoiados pelo Escritório de População, Refugiados e Migração (PRM), promoveram uma Jornada Empreendedora para imigrantes venezuelanos em Manaus, entre os dias 4 e 20 de março. O evento, que aconteceu 100% online, ofereceu conteúdos com o objetivo de promover o crescimento de iniciativas empreendedoras.

A jornada deu início a um processo de acompanhamento com três principais objetivos, que fazem parte do programa Integrando Horizontes da FUPAD: Conhecimento da situação atual da empresa (diagnóstico); Análise do negócio (problemas, oportunidades e necessidades), além de proposta e implementação de melhorias.

A idealizadora da iniciativa, Marília Costa, declara que a Jornada foi formulada de maneira acessível para atender as expectativas dos participantes. “Esperamos que através dos conhecimentos compartilhados, os integrantes realizem pequenas melhorias, e aprimorem as diversas áreas do negócio. É um processo que vai além dessas duas semanas da Jornada pois continuamos oferecendo suporte e acompanhamento”.

Para a participante da Jornada, a venezuelana Samantha Elena, as dicas compartilhadas fizeram uma grande diferença no seu negócio e afirma que já está “colhendo os frutos”. “Estou muito grata por todas as trocas das aulas, criei uma página no facebook e estou recebendo uma receptividade muito boa do público”, destaca a empreendedora.