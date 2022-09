Igreja da Matriz em Manaus é interditada por risco de desabamento

A Defesa Civil foi acionada e interditou a área de entrada da Catedral. Neste sábado (3), o reparo deve ser realizado no local. As missas e visitações estão mantidas, exceto à área isolada.

Com medo de que a estrutura fosse ao chão, o irmão do padre, Knison, que presta serviço na Catedral chumbou duas barras de ferro para sustentar a coluna.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.