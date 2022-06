Igarapé invade retorno no Parque dos Bilhares e complica trânsito em Manaus

No ano de 2021, a Prefeitura de Manaus precisou interditar a área devido ao mesmo problema e isso deve acontecer novamente nos próximos dias se as águas continuarem a subir.

A inundação é reflexo da cheia do Rio Negro que também afeta o Igarapé do Mindú e acaba invadindo ruas e áreas próximas. Com a subida das águas, muitos motoristas já enfrentam dificuldade para trafegar no trecho.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.