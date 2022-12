IEL seleciona para 51 vagas de estágio com bolsas de até R$ 1,1 mil em Manaus

A seleção dos candidatos é feita inteiramente pela internet por meio de cadastro no site oficial do IEL.

Para nível superior, com remuneração de R$ 1.100,00, as vagas são para Administração (27), Contabilidade (13), Direito (2), Bacharel em química (1), Engenharia ambiental (1), Gestão pública (1), Licenciatura em letras (1) e Logística (1).

No total, são 2 vagas para nível técnico e 2 para ensino médio com bolsa de R$ 500. Os cursos exigidos são Técnico em segurança do trabalho (1) e Técnico em química (1).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.