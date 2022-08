IEL oferta 55 vagas de estágio com bolsas de até R$ 1,3 mil em Manaus

Manaus/AM - O Instituto Euvaldo Lodi (IEL Amazonas) está selecionando estagiários para 55 vagas presenciais com bolsas de até R$ 1,3 mil.

No total são 49 vagas para estudantes do ensino superior, duas para nível técnico e quatro para estudantes do ensino médio. As bolsas estão no valor de R$ 572,00 a R$ 1.300,00, mais auxílio transporte e alimentação.

A seleção acontece por meio de cadastro feito no site oficial do IEL. As vagas disponíveis estão divididas da seguinte forma: cursos de administração (14), pedagogia (14), educação física (10), ciências contábeis (2), nutrição (2), direito (2), engenharia mecânica (1), engenharia elétrica (1), engenharia software (1), publicidade e propaganda (1), recursos humanos (1). A vaga para nível técnico é para aluno do curso de rede de computadores (1) e eletrotécnica (1), além da vaga para aluno do ensino médio (4).