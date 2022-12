IEL abre 51 vagas de estágio com remuneração de até R$ 1,1 mil em Manaus

Manaus/AM - O IEL Amazonas está com 51 vagas de estágio em aberto com bolsas que variam entre R$ 500,00 e R$ 1.100,00, mais auxílio transporte e alimentação. As vagas são para regime presencial, sendo 47 para estudantes de nível superior, duas para nível técnico e duas para nível médio.

Podem disputar ao estágio os universitários que cursam administração (27), contabilidade (13), direito (2), bacharel em química (1), engenharia ambiental (1), gestão pública (1), licenciatura em letras (1), logística (1), já as vagas de nível técnico são para técnico em segurança do trabalho (1) e técnico em química (1) e, 2 para nível médio.

Para participar do processo, os candidatos devem acessar o site do IEL Amazonas por meio do https://iel-am.com/, clicar em “Para você” e acessar a área “Estágios”. Os dados pessoais, escolares e de conhecimentos gerais devem estar atualizados, incluindo telefone e e-mail. Mais informações pelo site e redes sociais do IEL (Facebook e www.instagram.com/ielamazonas) e pelo WhatsApp (92) 98134-0259.

O IEL não recebe currículos por e-mail e nem presencialmente. A participação será via sistema por meio do cadastro.