Idosos de 70 anos ou mais recebem orientações sobre dose de reforço em Manaus

Inicialmente, estão aptos a receber a terceira dose idosos que tenham completado o esquema vacinal até o dia 31 de março. De acordo com os registros da Semsa, 68,8 mil pessoas de 70 anos ou mais já completaram o esquema vacinal. A vacinação desse grupo em Manaus começou no dia 29 de janeiro (80 anos ou mais). Os da faixa de 70 anos ou mais, no dia 5 de fevereiro. Eles receberam o imunizante CoronaVac/Butantan, cujo intervalo entre doses é de 28 dias, já tendo, portanto, mais de seis meses desde que receberam a segunda dose.

A campanha da 3ª dose de vacina começou nesta sexta-feira (17) e para essa ampliação da campanha, Manaus contará com 47 pontos de atendimento em toda a cidade. Nos locais também estão sendo disponibilizadas a primeira dose, para quem ainda não tenha ido se vacinar, e a segunda dose, para os que já estejam no prazo para concluir o esquema vacinal.

