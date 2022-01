Idoso morre após cair de barranco em Manaus

Manaus/AM – O auxiliar de serviços gerais, Jose Cavalcante dos Santos, 66 anos, morreu no hospital nesta quarta-feira (12) após cair de um barranco, no bairro Cidade de Deus, zona Norte. O acidente com o idoso ocorreu no dia 8 de janeiro, por volta de 15, na rua Emaús, segundo consta no relatório do IML. O homem veio a óbito no hospital João Lúcio após 4 dias internado.

