Idoso morre ao cair de laje durante obra na Ufam em Manaus

Ainda de acordo com as informações, o idoso chegou a ser socorrido e encaminhado para o SPA Coroado, mas não resistiu e morreu.

Manaus/AM - Um idoso de 66 anos, identificado como Francisco Juarez da Cruz Almeida, morreu ao cair de uma laje na Universidade Federal do Amazonas (Ufam). O caso aconteceu nesta sexta-feira (15), enquanto ele prestava serviço em uma obra da instituição, localizada na avenida Rodrigo Otávio, no bairro Japiim, zona Sul de Manaus.

