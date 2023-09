Idoso é internado com paralisia e hospital pede ajuda para encontrar família em Manaus

Manaus/AM - José João da Silva, de 60 anos, está internado no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na zona leste de Manaus. A unidade pede ajuda para encontrar algum familiar do paciente.

De acordo com o serviço social do hospital, paciente deu entrada na unidade conduzido pelo Samu no dia 11 de setembro, apresentando paralisia do lado esquerdo. Ele está com dificuldade na fala e, por esse motivo, não verbaliza, o que dificulta a comunicação com a equipe multidisciplinar.

A unidade pede a quem tiver alguma informação que ajude na localização da família do paciente, entrar em contato pelos números (92) 3249-9062 e 99378-8158 ou procure o Serviço Social do hospital, localizado na avenida Cosme Ferreira, 3.937, no bairro Coroado, zona leste de Manaus.