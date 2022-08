Idoso com epilepsia desaparece após sair de casa em Manaus; família pede ajuda

Quem tiver informações sobre Francisco pode entrar em contato nos telefones: 99107-3468, 99212-5566, 99146-3344, 99395-6213, 98559-6501, ou 190. A família está oferecendo uma gratificação para quem encontrá-lo e levá-lo para a casa na Avenida Mirra, nº 1280, esquina com a Rua Sapucaia, no bairro João Paulo 2, Jorge Teixeira.

De acordo com informações da família do desaparecido, Francisco, que tem problemas de vista e possui epilepsia, saiu de casa por volta das 15h do dia 23 de agosto, e até o momento, o seu paradeiro é incerto.

