Idoso com Alzheimer desaparece após sair de casa em Manaus

A delegada Catarina Torres, titular da Deops, solicita a quem tiver informações sobre a localização de Raimundo, que entre em contato com a Deops, por meio do número (92) 3214-2269, ou pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

De acordo com a irmã do desaparecido, Nargila do Socorro Cardoso Marinho, 66, Raimundo tem Alzheimer e estava trajando camisa de cor laranja, bermuda camuflada e chinelo, quando foi visto pela última vez.

Manaus/AM - Raimundo do Rosário Cardoso Marinho, 62, desapareceu no último dia 9 de julho, por volta das 13h, após sair de casa na rua Antonio J Saraiva, bairro Compensa, zona oeste.

