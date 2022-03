Idosa sai de casa e desaparece em Manaus; Filha está desesperada

Manaus/AM - Maria Sufia de Souza Lopes, 72, está desaparecida desde o dia 26 de fevereiro, quando saiu, por volta das 12h, da casa onde mora, na rua Galileu Galilei, bairro Jorge Teixeira, zona Leste. Maria Janete Lopes Cruz, 46, filha de Maria Sufia, relata à polícia que a idosa já havia desaparecido outras vezes. Quem tiver informações sobre a localização de Maria Sufia deve entrar em contato com a Deops, por meio do número (92) 3214-2269, ou pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

