Idosa é arremessada ao ser atropelada em faixa de pedestres em Manaus

O motorista fugiu sem prestar socorro. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou a vítima em estado grave para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio. A idosa teve fraturas no rosto, nas costelas e perfuração no pulmão e deve passar por cirurgias. Ela deixou o hospital após ficar internada mais de 10 dias.

Manaus/AM - Uma idosa de 67 anos foi arremessada ao ser atropelada em faixa de pedestres enquanto tentava atravessar a Avenida Autaz Mirim, na Zona Leste de Manaus. O caso ocorreu no início do mês de dezembro, mas somente nesta terça-feira (20), as imagens registradas por câmeras de segurança foram divulgadas.

