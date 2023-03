IBGE fará mutirão de entrevistas do Censo em Manaus no sábado

Manaus/AM - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) realizará, neste sábado (25), um mutirão de entrevistas em domicílios, a partir das 10h, na Comunidade Meu Bem, Meu Mal, no bairro Compensa II, Zona Oeste.

O mutirão é uma ação nacional do Censo 2022 voltada para as comunidades urbanas e favelas, com o objetivo de reduzir o percentual de domicílios onde nenhum morador respondeu à pesquisa.

Além dos pesquisadores do Censo, o superintendente do IBGE no Amazonas, Ilcleson Mendes; o coordenador operacional, Francisco Braz, e outros coordenadores da operação estarão presentes na ação.