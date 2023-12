Ibama realiza operação contra criadores de pássaros silvestres em Manaus

Manaus/AM – O Ibama realizou a Operação Gênesis para combater as fraudes em criadores amadores de pássaros silvestres e libertou 35 aves em Manaus. A ação aconteceu entre os dias 4 a 15 de dezembro com apoio do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM) e o Batalhão de Policiamento Ambiental.

Os agentes realizaram vistorias nas casas dos moradores que resultou na apreensão das 35 aves e a aplicação de R$ 56 mil em multas.

Além da operação, o Ibama realizou o curso de Sisrema de Controle e Monitoramento da Atividade de Criação Amadora de Pássaros (Sispass) para agentes do Batalhão de Policiamento Ambiental, IPAAM e Delegacia Especializada em Crimes Contra o Meio Ambiente e Urbanismo. O curso ajuda a identificar fraudes em anilhas.

As anilhas utilizadas nos pássaros são pequenos anéis, produzidos sob medidas específicas e trazendo diferentes códigos para identificar cada ave. A problemática de fraudes em anilhas no Brasil é alvo do Ibama por tratar de uma atividade que tem envolvido muitas infrações ambientais e um impacto muito negativo à avifauna silvestre.

Os infratores têm investido na falsificação dessas anilhas pra que possam retirar animais da natureza sem autorização ou reproduzir aves em cativeiro sem que o órgão possa monitorar corretamente, conseguindo vender os animais por um alto valor, prática que é proibida.