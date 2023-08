Humorista Hulk Pão é atração confirmada no #SouManaus Passo a Paço

Manaus/AM - Com participação especial do prefeito David Almeida, durante a live realizada pela Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), o diretor-presidente do órgão, Osvaldo Cardoso, nesta terça-feira, 1º/8, anunciou o 70° artista local a participar do festival #SouManaus Passo a Paço 2023.

Na oportunidade, o prefeito parabenizou o artista Hulk Pão pelo trabalho e por ter sido escolhido pela curadoria. “Eu acompanho teu trabalho, sou teu fã, quero te parabenizar e dizer que seja bem-vindo ao #SouManaus. Este é um evento fantástico, é o maior evento de artes integradas do Norte do Brasil”, disse Almeida.

Osvaldo também parabenizou o artista lembrando do trabalho realizado pela curadoria, mas também pelos pedidos nas redes sociais. “É um presente que a Prefeitura de Manaus está dando aos artistas locais. Nossa equipe de curadoria faz um trabalho de análise de portfólio, mas é importante ressaltar que também observamos o apelo social realizado, principalmente nas redes sociais. Então, acompanhem”, lembrou.

Anúncio

O presidente Osvaldo aproveitou a live desta terça para convidar toda população a acompanhar o anúncio que o prefeito David Almeida fará nesta semana.

“Com o anúncio do prefeito, vocês vão ter noção do que está sendo preparado pela Prefeitura de Manaus. O planejamento estratégico do prefeito David Almeida para a nossa cidade. Vocês vão se assustar com tudo o que está sendo planejado. O prefeito David tem cuidado pessoalmente de cada detalhe do #SouManaus”, pontuou.