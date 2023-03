Hotéis são interditados por irregularidades no Centro de Manaus

Manaus/AM - Três hotéis foram interditados por irregularidades durante ação da Central Integrada de Fiscalização (CIF), nesta quinta-feira (16), no Centro de Manaus. Ao todo, 16 hotéis e pousadas foram alvos de vistorias dos órgãos.

De acordo com a CIF, a atividade teve como objetivo inibir a exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes.

Três estabelecimentos foram interditados. Dois desses locais estavam funcionando com a ausência de documentos obrigatórios exigidos pelo Corpo de Bombeiros. Em um dos locais, na Travessa Tamandaré, o Batalhão de Policiamento Ambiental foi acionado após as equipes encontrarem uma cobra no interior do imóvel. Na Rua Jonatas Pedrosa, um estabelecimento foi interditado pela Prefeitura de Manaus devido denúncias de poluição sonora.

O secretário de Estado de Segurança Pública do Amazonas, General Carlos Alberto Mansur, destacou que a ação ocorreu de forma integrada para combater a criminalidade no Centro de Manaus.

“Estamos no Centro da cidade com o objetivo de fiscalizar hotéis e, também, prédios abandonados. Atuamos com as forças de segurança do Estado e, estão nos apoiando nessa ação de fiscalização, órgãos da Prefeitura, do Estado e, contamos com o Juizado da Infância e da Juventude. Uma grande operação de fiscalização com cerca de 20 alvos no Centro de Manaus para combater a criminalidade aqui nessa área”, disse o secretário.