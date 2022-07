Hotéis são fiscalizados para inibir exploração sexual no Centro de Manaus

Ainda na ação, a casa de festas K4 Lounge, no bairro de Flores, zona centro-sul, foi interditada pelos agentes da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef) por não possuir alvará de funcionamento. No local, havia uma grande quantidade de adolescentes ingerindo bebidas alcoólicas.

Durante a ação dos agentes, o hotel Paris I e II e Hotel Las Vegas, localizados na rua Lobo D’Almada, no Centro de Manaus, foram autuados por não apresentarem os documentos obrigatórios do Corpo de Bombeiros (CBMAM).

Manaus/AM- Três hotéis do Centro de Manaus foram autuados por irregularidades, neste fim de semana, durante realização da Central Integrada de Fiscalização (CIF), coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). A atividade teve como objetivo inibir a exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes.

