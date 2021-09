Hospital procura família de paciente internado em Manaus

O paciente está lúcido, mas com limitações de movimentos, e não soube passar informações referentes a familiares. Ele segue internado na unidade sob os cuidados da equipe de profissionais do HPS João Lúcio, porém necessita da ajuda de um acompanhante para realizar algumas atividades.

O homem deu entrada na unidade na segunda-feira (30), levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele foi encontrado sozinho em via pública, na rua Nova Esperança, no bairro Jorge Teixeira devido a queda da própria altura.

