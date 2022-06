Hospital pede ajudar para encontrar familiares de paciente esfaqueado em Manaus

A unidade pede a quem tiver alguma informação que ajude na localização da família do paciente que entre em contato com o serviço social do HPS Aristóteles Platão Bezerra de Araújo ou ligue para: 3647- 4140 e 3647- 4145 / 92 99214-3253 ou pelo e-mail: [email protected]

De acordo com informações do serviço social da unidade, durante um momento de lucidez, o homem disse se chamar Emerson. O paciente tem cor parda, aproximadamente 1,60 m de altura e várias tatuagens pelo corpo, uma delas na coxa direita, da figura de rosto de mulher. O quadro de saúde dele é grave, mas estável. O paciente está internado em leito de UTI.

O homem foi levado ao HPS Aristóteles Platão Bezerra de Araújo, pela polícia. O paciente foi encontrado em via pública, com ferimentos de arma branca (faca). Durante o socorro, o homem apresentou crises convulsivas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.