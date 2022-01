Hospital de Manaus pede ajuda para localizar família de paciente inconsciente em UTI

Manaus/AM- O Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio Pereira Machado, está pedindo ajuda para encontrar os familiares de um paciente, não identificado, internado na unidade desde o dia 1º de janeiro.



O paciente aparenta ter aproximadamente 30 anos de idade e possui uma tatuagem na perna esquerda. O paciente deu entrada na unidade com histórico de agressão física e se encontra inconsciente na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).



A unidade pede a quem tiver alguma informação que ajude na localização da família do paciente, entre em contato pelos números (92) 3249-9062/ 99378-8158 ou procure o Serviço Social do hospital, localizado na avenida Cosme Ferreira, 3.937, no bairro Coroado, zona leste de Manaus.

