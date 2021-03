Hospital de Manaus atinge marca de 5 mil pacientes recuperados da Covid-19

Manaus/AM - O Hospital e Pronto-Socorro Delphina Aziz, referência no tratamento de pacientes com Covid-19 no Amazonas, atingiu, nesta quinta-feira (11/03), a expressiva marca de 5 mil altas de pacientes recuperados da doença. Para celebrar o número, médicos, enfermeiros e demais funcionários do hospital realizaram o tradicional “Corredor da Vitória”, aclamando 13 pacientes que deixaram a unidade e reencontraram suas famílias, após vencerem a batalha contra o Coronavírus.

De acordo com secretária-executiva da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), Mônica Melo, a marca atingida pela principal unidade de referência ao tratamento da Covid-19 no estado, representa um triunfo para o Amazonas, no que diz respeito ao planejamento da rede pública de saúde para o enfrentamento da pandemia.

O hospital saltou de 130 leitos para 471, dos quais 180 são destinados à Unidade de Terapia Intensiva (UTI).