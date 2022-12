Homem se passa por filho de delegada para aplicar golpes em Manaus

Manaus/AM - Um homem identificado como Jessé Marinho Maciel, está sendo procurado por se passar por filho da delegada da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), Joyce Coelho, para aplicar golpes em Manaus.

De acordo com a investigadora, o homem vem aplicando os golpes em bares e aplicativos de mobilidade urbana. "Após usufruir os produtos ou serviços ele alega problemas em sua conta bancária e consegue sair do local devido ao alegado parentesco. Ele também costuma se identificar como policial civil e agente do DETRAN", explicou Joyce em publicação no instagram nesta quinta-feira (1º).

A delegada pede que as pessoas que caíram no golpe denunciem o caso com um Boletim de Ocorrência (BO) em uma delegacia próxima ou por meio da Delegacia Virtual, no endereço https://delegaciavirtual.sinesp.gov.br/portal/