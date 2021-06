Homem sai para passear com amigos e morre afogado no Remanso do Boto

Segundo informações, a vítima estava a trabalho em Manaus, e foi com amigos para o Balneário, onde desapareceu nas águas e foi encontrado por militares do Corpo de Bombeiros por volta das 17h30.

Manaus/AM - Um homem de 27 anos, de nome ainda não divulgado, morreu afogado na tarde deste sábado (26), após sair para tomar banho no balneário Remanso do Boto, no bairro do Puraquequara, Zona Leste de Manaus.

