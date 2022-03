Homem que sofre de esquizofrenia desaparece ao sair de casa em Manaus

Manaus/AM - Raimundo de Lima da Silva, de 57 anos, está desaparecido desde o dia 5 de março deste ano, quando saiu por volta das 8h, da casa de sua irmã, localizada na rua Matusael, bairro Santa Etelvina, zona norte da capital.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Fábio Lima da Silva, 41, sobrinho de Raimundo, informou que seu tio foi diagnosticado com esquizofrenia.

No dia em que desapareceu, ele saiu sem informar para onde iria e não retornou mais. Quem tiver informações sobre a localização de Raimundo que entre em contato com a Deops, por meio do número (92) 3214-2269, ou pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).