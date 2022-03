Homem passa mal ao volante e provoca acidente em rotatória em Manaus

O coletivo não teve tempo de parar e acertou a parte traseira do carro que foi empurrado por alguns metros. Ninguém no ônibus se feriu, mas o motorista do carro precisou ser socorrido.

Na ocasião, os veículos seguiam no sentido Torquato Tapajós, quando o condutor do carro começou a passar mal e brecou o carro.

Manaus/AM - Um ônibus e um carro de passeio se envolveram em um acidente de trânsito no fim da manhã de hoje (11), na rotatória do Conjunto Eldorado.

