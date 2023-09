Homem morre em hospital após acidente que deixou mais 3 feridos na AM-070

Manaus/AM - Um homem de 48 anos, identificado como Rosivaldo Cornélio Fonseca, morreu nesta terça-feira (26), após sofrer um acidente de trânsito na rodovia AM-070, que liga Manaus ao município de Iranduba.

Segundo a polícia, o acidente ocorreu no dia 17 de setembro deste ano e deixou 4 pessoas feridas. A esposa de Rosivaldo relatou no boletim de ocorrência que eles estavam trafegando pelo Km 31, quando viam uma pessoa deitada no meio da estrada e pararam para averiguar.

Nesse momento, outro carro, que estava com um grupo de pessoas que voltava de uma festa no Lago do Limão, colidiu com o veículo deles.

Rosinaldo e outras três pessoas do segundo veículo ficaram feridas e precisaram ser hospitalizadas. O homem foi trazido para Manaus em estado grave e passou 10 dias internado no Hospital 28 de Agosto, mas morreu nessa terça-feira.