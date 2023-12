Homem morre em acidente entre carro e moto na AM-070

Hidson sofreu lesões gravíssimas no crânio e morreu. O motorista do carro, identificado como Adriano Jorge da Silva Brandão, de 38 anos, foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.