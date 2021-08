Homem morre após ser atropelado por moto em faixa de pedestre de Manaus

Manaus/AM - Um homem, até o momento não identificado, morreu, na manhã desta quarta-feira (4), após ser atropelado por um motociclista no sentido bairro/Centro da Avenida Efigênio Salles, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), a vítima atravessava uma faixa de pedestres na via quando foi atingido pelo homem que pilotava a moto com um passageiro na garupa.

As circunstâncias do acidente devem ser investigadas. O trânsito ficou comprometido no local.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda chegou a ser acionado, mas constatou a morte da vítima que ainda aguarda para ser encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

O motociclista e o passageiro foram levados a uma unidade de saúde da capital. O estado de saúde deles não foi informado.