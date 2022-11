Homem morre após cair de moto em barranco e colidir com muro em Manaus

Manaus/AM - Um homem ainda não identificado morreu nesta segunda-feira (28), após sair de um bar onde assistia o jogo do Brasil e colidir com o muro de um condomínio, na avenida da Conquista, no bairro Lago Azul, na Zona Oeste de Manaus.

Moradores do conjunto Viver Melhor, onde a vítima estava assistindo o jogo, disseram que ele, acompanhado de uma mulher, estava assistindo ao jogo da seleção brasileira, e horas depois subiram em uma motocicleta e seguiram pela avenida da Conquista, no entanto, o condutor não teria conhecimento que a via não tinha saída.

As vítimas acabaram caindo em um barranco e colidindo em um condomínio que está em obras. Ele morreu na hora e a mulher ficou agonizando até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e foi levada em estado grave para um hospital da cidade.

O Instituto Médico Legal (IML), irá fazer a remoção do corpo.