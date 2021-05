Homem morre ao ser atropelado a caminho do trabalho em Manaus

Manaus/AM - O motorista de caminhão Wanderson Tiago Almeida Costa, de 32 anos, morreu ao se envolver em um acidente de trânsito na manhã desta segunda-feira (31), no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

De acordo com policiais da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que foi acionada às 7h, no momento do acidente, a vítima estava pilotando uma motocicleta a caminho trabalho, trafegando pela Avenida C, do Conjunto Oswaldo Frota.

Ainda segundo os policiais, um carro modelo Ônix atingiu o carro do motorista que colidiu na moto. O motorista do carro que bateu em Wanderson fugiu do local, sem prestar socorro, antes de ser identificado.

O primo da vítima, Adriano Fernandes, de 27 anos, informou que vai buscar mais informações junto à polícia. "Ainda é tudo muito preliminar. Fomos criados juntos, minha mãe está desolada, ela até queria vir para cá, mas não deixei", disse.

O corpo de Wanderson foi levado ao IML e o caso deve ser investigado.