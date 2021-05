Assaltantes atropelam e matam mulher que saia de igreja em Manaus

Até então, a polícia só tinha conhecimento dos roubos. Posteriormente, eles foram informados do atropelamento e o trio foi reconhecido por vítimas e testemunhas do acidente. Durante a chegada à delegacia, familiares de Rosineide se revoltaram e agrediram os acusados.

Manaus/AM - Rosineide Silva, de 53 anos, morreu ao ser atropelada por assaltantes em fuga na rua Itaqueirama, no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte. A vítima tinha acabado de sair de uma igreja e tentava atravessar a rua no momento da tragédia.

