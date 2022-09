Homem leva socos após bater em mulher dentro de shopping de Manaus; vídeo

Segundo testemunhas, o homem e a ex estavam conversando sobre partilha de bens, e em certo momento, a ex-companheira jogou café nele, que se irritou e a agrediu com um tapa.

Manaus/AM - Um homem levou socos na manhã desta terça-feira (6) dentro do shopping Manauara após agredir a ex-mulher dentro de uma cafeteria. Um cliente que presenciou a agressão partiu para cima do homem o socou no corredor.

