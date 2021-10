Homem fica ferido após motocicleta ir parar debaixo de ônibus em Manaus

Manaus/AM - O piloto de uma motocicleta ficou ferido ao colidir com um ônibus do transporte público nesta sexta-feira (22), na avenida Camapuã, no bairro Cidade de Deus, Zona Norte.

O acidente ocorreu por volta das 9h30, na frente do Shopping Phelippe Daou. Com a batida, a moto foi parar debaixo do coletivo.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital, mas os reflexos do acidente podem ser percebidos pela lentidão no local, uma vez que os veículos permanecem na pista.