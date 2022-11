Homem fica ferido ao cair de motocicleta no meio de avenida em Manaus

Manaus/AM – Um homem ficou ferido durante um acidente com uma motocicleta na manhã desta sexta-feira (18), na av. Laguna, no bairro Lírio do Vale, na zona oeste.

De acordo com informações do IMMU, o fato ocorreu por volta das 6h50. Na ocasião, o motociclista se desequilibrou e acabou caído com o veículo.

Por conta do acidente, uma das faixas da via chegou a ser interditada por alguns minutos, mas foi liberada assim que a vítima foi socorrida.