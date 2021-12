Homem fica ferido ao atingir carro no meio de avenida de Manaus

Manaus/AM - Um motociclista ficou ferido ao colidir com a lateral de um carro na manhã desta sexta-feira (24), na avenida Samaúma, no bairro Cidade Nova, Zona Norte. Motoqueiro fica ferido ao colidir com carro em avenida o bairro Cidade Nova, em Manaus pic.twitter.com/F36ybXBwfu — Portal do Holanda (@portaldoholanda) December 24, 2021 O acidente ocorreu quando um carro de passeio fazia uma curva na via. Outros veículos pararam para que ele pudesse entrar em uma paralela, mas o condutor da moto não se atentou e passou direto no cruzamento. No avanço, ele acabou se chocando contra o automóvel. O motorista do carro prestou socorro à vítima e a mesma foi encaminhada a um hospital. Não há detalhes sobre o estado de saúde dele.

