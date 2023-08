Homem escapa de ser esmagado após moto ir parar debaixo de ônibus em Manaus

Manaus/AM - Um homem ficou ferido e escapou de ser esmagado, após a moto em que ele estava ir parar debaixo de um ônibus da linha 014, por volta das 8h da manhã de hoje (25), durante um acidente na avenida Brasil, no bairro Compensa, zona oeste.

De acordo com o motorista do ônibus, que preferiu não ter o nome divulgado, o coletivo havia acabado de sair do semáforo e fazia a manobra para entrar na rua Santo Antônio, à direita.

De repente, a vítima surgiu em uma moto modelo Bros, de cor vermelha e foi atingida ao tentar seguir reto na avenida. O condutor do ônibus, que trabalha há 1 ano e meio na empresa, disse que nem teve tempo de ver o motociclista se aproximando e que se assustou ao ouvir o barulho.

Ao sair, ele encontrou a moto já debaixo do transporte e o motociclista ao lado do coletivo. O motociclista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e em seguida encaminhado para o Hospital 28 de Agosto, apesar da gravidade do acidente, ele sofreu apenas escoriações nas pernas e nos dedos dos pés.