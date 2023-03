Homem é preso e comparsa foge após série de assaltos em Manaus

Com o suspeito os PMs encontraram um notebook, vários celulares e um revólver calibre 38. O caso foi apresentado no 1º DIP.

De acordo com informações da polícia, o homem com a ajuda de um comparsa cometeu o primeiro roubo na avenida e levaram uma motocicleta e celulares. Na sequência, nas proximidades da Fametro, a dupla caiu do veículo e seguiu a pé.

