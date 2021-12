Homem é preso com arsenal e estoque de drogas escondidos em casa em Manaus

Manaus/AM - Um homem de 32 anos foi preso na tarde desta terça-feira (28), com um arsenal escondido em uma casa no bairro Nossa Senhora de Fátima 2, na zona Norte. Segundo a polícia, as armas foram descobertas depois que a Rocam recebeu denúncia anônima sobre que um indivíduo estava vendendo drogas e portando uma arma na rua Monte das Oliveiras.

Os policiais foram ao local, abordaram o suspeito e durante a revista encontraram um revólver calibre .38 com ele. Durante a prisão, o homem confessou que tinha mais armas e drogas guardadas em casa e levou os policiais ao endereço. No imóvel foram encontradas um revólver calibre .32, sem marca aparente e numeração suprimida; uma arma de fogo artesanal calibre .36 e dois simulacros de arma de fogo, tipo pistola. Além de seis munições. Na residência, também foram encontradas quase duas porções de vários tipos de drogas, duas balanças de precisão; R$ 80; e dois celulares.

O suspeito e todo o material apreendido foi encaminhado ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

