Homem e garoto de 13 anos ficam feridos em acidente em Manaus

Na ocasião, as vítimas caíram do veículo e ficaram feridas. Walessandro precisou ser socorrido e levado para o Hospital Platão Araújo, e o menor foi encaminhado ao Hospital João Lúcio, ambos na zona leste de Manaus.

As vítimas estavam em uma motocicleta, por volta das 22h, e acabaram colidindo com um carro, modelo Gol, na rua Pascoal Mazili.

