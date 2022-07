Homem é capturado por populares e preso após esfaquear colega no Amazonas

Conforme a polícia, acusado e vítima tinham ido juntos à cidade e no retorno, acabaram se desentendendo. No meio da briga, o agressor sacou uma faca e feriu o homem pelas costas.

Manaus/AM – Um homem foi preso nesse domingo (24), após atacar um “colega” com uma facada nas costas na comunidade São Pedro do Lago Grande, no município de Maués, no Amazonas.

