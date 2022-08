Homem atropelado com crianças por motorista bêbado morre em hospital de Manaus

O motorista identificado como Tailan de Albuquerque Barros, de 23 anos, atropelou Evandro e mais duas crianças que estavam brincando de pipa. Ele chegou a atirar para cima para tentar fugir do local e chegou a ser preso, mas foi colocado em liberdade ao pagar fiança no valor de R$ 3,6 mil.

Manaus/AM - Evandro Pena, 41, morreu na noite desta segunda-feira (1º) no hospital João Lucio, onde estava internado desde o dia 24 de julho quando foi atropelado por um motorista bêbado no bairro Alfredo Nascimento, zona Norte.

