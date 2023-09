Homem ateia fogo na própria casa e morre carbonizado em Manaus

As chamas se espalharam rapidamente e ela saiu correndo em busca de ajuda, porém, Ronilson acabou ficando preso no imóvel e morreu carbonizado.

De acordo com a Polícia Militar, a esposa do homem contou que foi ele mesmo que provocou o incêndio. Ela relatou que o companheiro estava embriagado e que ateou fogo no sofá, na sala de casa.

Manaus/AM - Um homem de 41 anos, identificado como Ronilson Chagas Martins, morreu em um incêndio no início da madrugada deste domingo (10), na Rua 5, no bairro Jorge Teixeira, na zona leste.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.